26年間も自民党を支え続けた公明党が連立離脱を発表した。“選挙マシーン”として抜群の集票力を長年あてにし続けてきた自民党。四半世紀も一緒になって活動していれば、運命共同体のようにも見えていたが、そういうわけでもなかった。この連立離脱によって、本当に損するのはどちらの政党なのか。経済誌プレジデントの元編集長で作家の小倉健一氏が解説する。 【画像】公明党の堪忍袋の緒を切らせたもの 創価学会の組織票