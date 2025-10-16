◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第3戦マリナーズ―ブルージェイズ（2025年10月15日シアトル）レギュラーシーズンで60発を放ち、ア・リーグ本塁打王に輝いたマリナーズのカル・ローリー捕手（28）が15日（日本時間16日）、本拠でのブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第3戦に「2番・捕手」で先発出場。今ポストシーズン（PS）3本目となる本塁打を放った。2―12と大量リードを許す中、8回1死からアロザレ