俳優・浅野忠信（51）の妻で俳優・モデルの中田クルミ（33）が14日、自身のインスタグラムを更新。手編みのぬいぐるみを披露した。【写真】「可愛いですね」「本当に器用でセンス良くて憧れます」中田クルミの“手編み”ぬいぐるみ中田は、9月25日放送のTBS系バラエティ『櫻井・有吉THE夜会』（後10：00）にゲスト出演。「真夜中なのに忙しい人たち」をテーマにした回で、夜な夜な趣味の編み物に熱中する姿などが紹介された。