加湿器や石油ファンヒーターで国内トップシェアを誇るダイニチ工業は、本格的なコーヒーメーカー「MC-SVD40A」を自社ECサイト「ダイニチWebshop」において12月24日に発売する。MC-SVD40A○名店のバリスタ2名が抽出モードを監修「MC-SVD40A」はフルーティーな酸味が特徴の「ニューウェーブ」と深煎りの「クラシック」という2つの抽出モードを1台で再現できる。開発担当者がいくつもの名店を巡って監修者を探し、ニューウェーブモー