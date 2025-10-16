人気バンド「ヤバイTシャツ屋さん」のボーカル＆ベース、ありぼぼが16日、SNSを更新。第1子を出産したと報告した。ありぼぼはインスタグラムに、夫のお笑い芸人どんぐりたけしとのショットをアップ。生まれたばかりの赤ん坊を抱え「先日地元・大阪府高槻市にて赤ちゃんをリリースしました」「ちょっぴり声が低い女の子です」とし、無事に女児を出産したことを伝えた。また、出産までは「約40時間かけてのリリースとなりました」と