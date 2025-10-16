元ＡＫＢ４８で女優の大島優子が１６日、都内で福井県ブランド米「いちほまれ」新ＣＭ発表会にタイムマシーン３号とともに登場した。５月に第２子の出産を発表した大島は、８月に元ＡＫＢ４８の宮沢佐江のライブに登場したが、メディア向けのイベントとしてはこの日が初めて。家族が増え、精神的な変化を聞かれると、「子どもが２人になってから生活リズム、おうちの中の空気感が変わりました。子ども２人いて、幸せだなと感じ