9月下旬、「北九州市がムスリム（イスラム教徒）に対応した給食の提供を決定した」とする誤情報がSNS上で拡散し、抗議が殺到。北九州市が「そのような事実はありません」と否定し、対応に追われる事態となりました。市はアレルギー対応として28品目（豚肉含む）を除いた給食（「にこにこ給食」）を一度だけ実施していました。これが結果的にムスリムにも対応した給食となったことから、曲解されて誤情報として広まったとみられてい