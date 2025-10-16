パワハラの話題には事欠かない自衛隊内でも「ハカイダー」とあだ名される陸将・戒田重雄（かいだ しげお）氏（56）の逸話はその苛烈さで頭一つ抜けている。戒田氏は精鋭中の精鋭「第1空挺団」の元団長で、当時からそのパワハラ気質は陸自内でも折り紙付き。そんな氏があろうことか“エリート教育機関”のトップに就いたというのだから、身内から疑義が呈されないはずもなく……。※本稿は「週刊新潮」2025年10月16日号の特集記事