ドル円一時150.51円まで下落、日米財務相で円買い米中摩擦で米積極利下げ観測浮上 ドル円は一時150.51円まで下落した。 ベッセント米財務長官が「日銀が適切に金融政策を運用し続ければ円相場は適正な水準に落ち着くだろう」と発言したことで、日本への利上げ催促が警戒されている。その後、加藤財務相は「円安方向で急激な動きがみられる、ファンダメンタルズを反映し安定的に推移することが重要」とコメントした。 タ