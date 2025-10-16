俳優の瀬戸朝香（48）が16日、自身のインスタグラムを更新。瀬戸の出身地である、愛知県瀬戸市の瀬戸焼のうつわに合う手料理を披露した。【動画】「素敵な食器ですね」地元の名産品“瀬戸焼”に盛り付けた手料理を披露した瀬戸朝香瀬戸は「久しぶりのっ！『LET'S COOKING！』 今回から新企画始めるよっ」と書き出し、「私の生まれ故郷愛知県瀬戸市の『せともの』の作家さんとコラボ！」と、瀬戸物に合う手料理を紹介する新企画