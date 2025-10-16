俳優の本田翼（33） が14日、自身のインスタグラムを更新し、“ミニスカ”スタイルの私服ショットを披露した。【写真】「ミニとブーツは反則」「脚長っ!!」本田翼の“ミニスカ”私服ショット春先に購入していたという『Miu Miu』のトップスに『LOS ANGELES APPAREL』のスカートパンツ、『LONGCHAMP』のブーツをあわせたモノトーンコーデで、ミニ丈のスカートパンツの裾からはスラリとした美脚をのぞかせている。コメント欄に