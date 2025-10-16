自民党と日本維新の会は１６日午後、連立政権の樹立を視野に入れた政策協議を始める。維新が実現を求める「副首都構想」や社会保障改革などが議題となる見通しだ。政策協議の進展次第で、維新は臨時国会で行われる首相指名選挙で、自民の高市総裁に投票するかどうかを判断する。政策協議は、高市氏が１５日の会談で維新の吉村代表（大阪府知事）、藤田文武共同代表に首相指名選挙での自身への投票と、連立を含む連携を要請した