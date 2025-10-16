警察庁の楠芳伸長官184日間にわたる大阪・関西万博が閉幕したことを受け、警察庁の楠芳伸長官は16日の定例記者会見で「全国警察が一丸となり、来場者の安全と万博の円滑な運営を確保するという万博開催国の警察としての責務を、無事果たすことができたのではないかと考えている」と振り返った。また、万博警備で得られた教訓を取りまとめる方針を示し「将来の大規模イベントの警備にも今回の経験を生かしたい」と述べた。日