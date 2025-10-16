特殊詐欺グループに個人情報を提供する「名簿屋」とみられる39歳の男が逮捕されました。警察によりますと、石丸一希容疑者は今年3月、仲間と共謀し兵庫県の高齢女性から現金をだましとる際に、女性が現金を振り込んだ口座に関する個人情報を仲間に提供し、犯行を手助けした疑いなどがもたれています。石丸容疑者は特殊詐欺グループの「名簿屋」として個人情報を集めてグループに売り、グループはこの情報をもとに口座を入手してい