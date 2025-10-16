16日午前、秋田市中心部で新築中の住宅の中にクマがいるのが確認され、現在もとどまっているとみられています。秋田市などが捕獲に向けた準備を進めています。警察と秋田市によりますと、午前8時半すぎ、秋田市千秋城下町にある新築中の住宅の中に1頭のクマがいるのを大工が確認し、戸を閉めました。通報を受けて駆け付けた警察などが屋内に体長約1メートルのクマ1頭がいるのを確認したということです。クマは現在もとどまっ