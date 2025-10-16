10月16日（現地時間15日）。2025－26レギュラーシーズン開幕まで1週間を切り、ニューヨーク・ニックスのロスター入りが確実視されていたマルコム・ブログドンが、現役引退を表明したと『ESPN』が報じた。 NBAで9シーズンをプレーしてきた32歳のポイントガードは、『ESPN』へこのような声明を綴っていた。 「今日、私は正式にバスケットボール選手としての