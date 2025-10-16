「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１６日午前１１時現在で、ルネサスエレクトロニクスが「買い予想数上昇」で３位となっている。 同社を巡っては、ロイター通信が米国時間１４日、ルネサスがタイミング部門の売却を検討しており、売却額は２０億ドル近くになる可能性があると報じた。記事では、テキサス・インスツルメンツ＜TXN＞や独インフィニオンなど同業大手が事業取得に関心を示す