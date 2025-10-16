ホギメディカルが反落した。同社は１５日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想の下方修正を発表した。今期の営業利益予想は従来の見通しから１５億３０００万円減額して２７億７０００万円（前期比２７．３％減）、最終利益予想は９億９０００万円減額して２０億３０００万円（同３３．６％増）に引き下げた。営業利益は増益予想から一転、減益を計画する格好となり、株価の重荷となった。もっとも同社はこれまで非公開化の