純金上場信託（現物国内保管型）が上げ足加速、マドを開けて６％を超える上昇をみせ連日の上場来高値更新となっている。金市況高が止まらず、これを受けて株式市場でも金関連のＥＴＦへの投資資金流入が顕著となっている。前日はＮＹ金先物が中心限月の１２月限で０．９％高に買われており４連騰。３営業日連続で過去最高値を更新している。そうしたなか、純金信託はＥＴＦの中でも現物国内保管型であることから安心感があり、投