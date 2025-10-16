・ソフトバンクＧは断トツの売買代金こなし大幅高、信用取組も売り買い拮抗状態が続く ・ウルフハンドが続伸、グロース市場の中期下落トレンドとは異質の頑強展開続く ・エータイは一時ストップ高と急騰、永代供養墓の需要伸び今８月期は連続最高益予想 ・サイゼリヤがＳ高、２６年８月期は連続最高益更新計画で見直し買いが集まる ・グロービングがＳ高、ＡＩ事業起点のコンサル拡大で２６年５月期利益予想