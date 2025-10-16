楽天グループ(楽天)は、楽天ポイントによる資産形成術を紹介する「楽天グループ ポイント運用・ポイント投資セミナー」を10月10日に開催。1年の資産運用の振り返りや今後の運用計画を立てる最適なタイミングである年末年始に向けて、「楽天ポイント」を賢く効率的に増やすサービスを紹介した。また、本セミナーではポイ活の専門家であるポイ探の菊地崇仁氏が登場。楽天証券などが提供しているポイント運用・投資の特長などを語った