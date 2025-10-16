Snow Manの岩本照が主演するテレビ朝日系オシドラサタデー『恋する警護24時 season2』公式Xにて、第1話の撮影風景を捉えた動画が公開された。 【動画】岩本照『恋する警護24時』第1話の撮影風景＆告知 ■「着ないんかい！笑」「メンバーのツッコミが聞こえる笑」「最後のニコッがかわいすぎ」「ひーくん確信犯！」 10月17日からスタートする本作。岩本は、無骨で超ストイックなボディガード・北