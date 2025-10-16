「第28回 ITTF-ATTUアジア卓球選手権大会 2025」が、11日から15日にかけてインド・ブバネーシュワルで行われた。団体戦のみの開催となった今大会では、男子が準決勝で中国に敗れたものの、銅メダルを獲得した。 ■戸上、篠塚は5月に世界王者に 日本男子は、前回大会で準々決勝敗退という悔しさを味わった。迎えた今大会では、エースの張本智和（トヨタ自動車）を筆頭に、松島輝空（木下グループ）、戸上隼輔（