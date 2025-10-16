16日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数261、値下がり銘柄数285と、売り買いが拮抗した。 個別ではイシン、グロービング、エータイ、フェニックスバイオが一時ストップ高と値を飛ばした。ＶＲＡＩＮＳｏｌｕｔｉｏｎ、ＦＦＲＩセキュリティ、ＮＡＮＯＭＲＮＡ、ｐｒｏｐｅｒｔｙｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、リグアは年初来高値を更新。ジェイドグループ、ＧｒｅｅｎＥａｒｔｈＩｎ