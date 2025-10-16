16日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 75587-2.3 39850 ２. 純金信託 1979674.4 22300 ３. 日経Ｄインバ 10038 -39.96604 ４. 野村日経平均8453 6.8 49910