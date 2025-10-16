【モデルプレス＝2025/10/16】フジテレビでは、10月10日より公開中の実写映画『秒速5センチメートル』の公開を記念し、10月24日から3週にわたり、新海誠監督のアニメーション作品『秒速5センチメートル』『言の葉の庭』『雲のむこう、約束の場所』の全3作品を放送する。（※いずれも関東ローカル）【写真】松村北斗が涙「秒速5センチメートル」予告解禁◆新海誠監督アニメーション作品、3週連続放送『秒速5センチメートル』は、200