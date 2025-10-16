G7財務相・中央銀行総裁会議がワシントンで開かれ、加藤財務大臣は中国によるレアアース規制にG7が結束して対応していくべきだと主張しました。【映像】加藤大臣 「G7は結束して対応を」中国による規制に強い懸念「G7は中国に対して結束して対応していくべきだ。このことは私のほうから申し上げさせていただきましたし、その結束するという中身にはいろんなものが当然入ってくるというふうに考えています」（加藤財務大臣）G7