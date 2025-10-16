インドのモディ首相＝９日、インド・ムンバイ/Leon Neal/Getty Images/File（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１５日、ホワイトハウスで記者団に対し、インドのモディ首相がロシア産原油の輸入を停止すると約束したと明らかにした。トランプ氏は大統領執務室で、ロシアのプーチン大統領によるウクライナでの戦争を批判しながら、「モディ首相は私の友人だ。我々は素晴らしい関係にある。だが、ロシアから石油を買うことには満足していな