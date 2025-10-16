【モデルプレス＝2025/10/16】お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜が10月14日、自身のInstagramを更新。食卓を公開した。【写真】ハリセンボン春菜「お店の料理かと」小鉢ズラリ自炊定食◆近藤春菜、自炊の食卓を公開近藤は「この間のお昼ご飯ね」と食卓の写真を公開。鯛茶たれをもらったそうで「スーパーでお刺身買って、ついに食べたのよ 今回は、鯛とメバチマグロがセットになったお刺身だったから、両方ともたれで漬けてね。