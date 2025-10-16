【ロサンゼルス１５日（日本時間１６日）発】ドジャースの大谷翔平投手（３１）は本拠地ドジャー・スタジアムで行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ＝７回戦制）第３戦の前日会見に出席した。ポストシーズン（ＰＳ）での打撃不振や二刀流への思い。１４日（同１５日）に完投勝利を挙げた山本由伸投手（２７）、守護神・佐々木朗希投手（２３）を絶賛した。ポストシーズンでは左腕との対戦が多く、ここま