マッチングアプリで知り合った女性から500万円を騙し取った疑いで男が逮捕されました。鵜沢武彦容疑者（44）は2023年、マッチングアプリで知り合った30代の女性に結婚をちらつかせたうえで、「海外の銀行に勤めている。俺しか使えないアプリを使うから金利が高い」などと嘘の投資話をして500万円を騙し取った疑いが持たれています。鵜沢容疑者は調べに対し「500万円は交際していた複数の女性から借りた金の返済にあてたが、返済が