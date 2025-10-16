ドジャースの大谷翔平投手は１４日（日本時間１５日）に敵地ミルウォーキーでのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ＝７回戦制）第２戦の７回一死三塁で２０打席ぶりの安打となる適時打を右前に放った。地区シリーズ第２戦の第４打席の右前適時打以降、無安打が続いていたがようやく終止符を打った。徹底マークされているとはいえ、ポストシーズン（ＰＳ）８試合で３４打数５安打、打率１割４分７厘、２本塁打