バラまいたお金は１００億円！！美容外科医で高須クリニック院長の高須克弥氏（８０）が６年ぶりの著書「高須の遺言」（講談社）を刊行した。２０１４年にがんを発病し現在、全身がんで闘病中。本作では美容医療の第一人者としての栄光と挫折、芸能界の華麗な交友関係や妻・高須シヅ氏、現在のパートナーで漫画家の西原理恵子氏との秘話をつづっている。「僕は死ぬことが怖くない」と語る超ポジティブ思考の極意と１００億円の