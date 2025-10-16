声優・下野紘が、12月5日公開の映画『ズートピア２』に登場する新キャラクターのヘビのゲイリーの日本版声優に決まった。15日に開催された声優発表イベントで明かされ、キツネのニック役の森川智之も祝福に駆けつけた。【写真】うれしそうｗ声優発表イベントでの下野紘＆森川智之前作に続き、いつも前向きで頑張り屋なウサギの警官ジュディ役として上戸彩、皮肉屋だけど実はやさしいキツネの相棒ニック役として森川智之、ス