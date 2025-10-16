ニホンウナギを含むウナギの全種類については、EU（ヨーロッパ連合）は国際取引の規制対象にするよう提案しています。これについてワシントン条約事務局は、EU（ヨーロッパ連合）の提案について「採択を勧告する」との最終評価を公表しました。11月に始まる国際会議でEUの提案が認められれば、輸出の際に許可書の発行が必要となり、これまでより国際取引に時間がかかるため、流通に影響が出る可能性があります。水産庁はニホンウナ