Nikoんが、新たな全国ツアー＜Re:TOUR＞の開催を発表。チケットのオフィシャル先行予約が開始された。こちらは、最新アルバム『fragile Report』の購入者が無料で入場できる前代未聞の47都道府県ライブ＜アウトストアで47＞に付随するツアーで、各エリア（北海道、東北、関東、北陸、東海、関西、中国、四国、九州）の “ファイナル券売公演” として、全12公演を予定している。同時に、夥しい文字が躍るポスターも公開された。こ