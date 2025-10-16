◆みやざきフェニックス・リーグ巨人―くふうハヤテ（１６日・サンマリン宮崎）巨人の若手９選手が１６日、「みやざきフェニックス・リーグ」のメンバーに合流した。同・リーグのくふうハヤテ戦の試合前練習で調整した。１２日までＣＳを戦っていた選手が中心となって参戦。野手では石塚裕惺、浦田俊輔、リチャード、中山礼都、佐々木俊輔が合流した。投手では森田駿哉、横川凱、西舘勇陽、宮原駿介が参戦する。飛躍を目