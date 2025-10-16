◆第７８回秋季全道高校野球大会▽準々決勝白樺学園１―０士別翔雲（１６日・プレド）春夏通じて初の甲子園出場を目指す士別翔雲が白樺学園に惜敗し、秋の全道では初の４強進出を逃した。終盤まで１点を争う投手戦となった。両チーム無得点で迎えた９回。無死一塁で、好投を続けていた先発の１年生左腕・合田快から背番号１の右腕・栗原隆之介（２年）にスイッチした。併殺で二死としたものの、そこから内野安打と適時二塁