江原道襄陽郡（カンウォンド・ヤンヤングン）のある電気自動車（EV）充電スタンド付近でテントを張ってキャンプをしている様子が撮影され、オンライン上で炎上騒ぎとなっている。15日、あるオンラインコミュニティには「襄陽河趙台（ハジョデ）のEV充電スタンドでテントを張ってキャンプ」というタイトルの投稿と写真が掲載された。写真には、EV充電スタンドのすぐ近くにテントが設置され、すぐ横に車が1台駐車されている様子が写