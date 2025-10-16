カンボジア内務省が韓国人女性を前面に出して「カンボジアは平和で温かい国」と強調した動画がオンラインで注目されている。韓国人を対象にしたカンボジア国内での犯罪報道が相次いでいることから、自国内での犯罪被害の懸念を払拭させようとする意図とみられる。カンボジア内務省は14日、交流サイト（SNS）のアカウントに「韓国人がカンボジアで13年間暮らした経験を韓国人と世界の人たちと共有するために立ち上がった」という文