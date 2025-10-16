ウェルカム（東京都港区）が運営する「DEAN ＆ DELUCA」が、「口福を詰め込んだ 福袋2026」の予約受付を10月16日からオンラインストアにて実施しています。SNS「バッグがかわいい」同商品は、コットン素材の限定トートバッグや、干支（えと）の「午（うま）」をモチーフにした限定アイテム、ニューイヤーブレンドのティーとコーヒー、お菓子などがセットになったボリュームたっぷりの福袋です。セット内容は「福袋2026 限定