佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の16日の天気をお伝えします。「秋の空は七度半変わる」 この時期の天気にまつわることわざに「秋の空は七度半（ななたびはん）変わる」というものがあります。秋の天候は移ろいやすいことから転じて、人の心が変わりやすい様子を表すときに使います。この先はまさにコロコロ変わる天気で、短い周期で雨と晴れが交互にやってきそうです。 「天気の予想」 朝は