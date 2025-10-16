きょう16日は、西〜東日本の広い範囲で大気の状態が不安定。日本海側を中心に激しい雷雨が予想されるほか、今は雨雲がまばらな関東も、午後は本降りの雨となりそうです。■日本海側中心に道路が冠水するような激しい雷雨きょう16日は、低気圧や前線が日本付近を通過する影響で、西〜東日本の広い範囲で大気の状態が不安定になっています。すでに九州北部から東北にかけての所々で雨が降っていて、日本海には活発な積乱雲群もみられ