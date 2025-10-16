１５日、第１３８回広州交易会の会場。（広州＝新華社記者／〓華）【新華社広州10月16日】中国広東省広州市で15日、第138回中国輸出入商品交易会（広州交易会）が開幕した。11月4日まで3期に分けて開催する。今回はブース数7万4600、出展企業3万2千社超といずれも過去最多となり、事前登録したバイヤーは218カ国・地域、24万人を超え、大手調達企業の来場は400社以上を見込む。国家級ハイテク企業や「専精特新（専門化、精密化