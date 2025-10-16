きょう未明、東京・練馬区の青梅街道で自転車の女性が車にはねられ、搬送先の病院で死亡しました。車は現場から逃走していて、警視庁は死亡ひき逃げ事件として捜査しています。きょう（16日）午前2時45分ごろ、練馬区関町南の青梅街道で、「歩道に人が倒れていて、壊れた自転車が車道にある」と119番通報がありました。警視庁によりますと、自転車に乗っていたとみられる30代くらいの女性が歩道に倒れていて、病院に搬送されました