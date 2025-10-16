アメリカのトランプ大統領は、ベネズエラの麻薬組織を標的にした地上攻撃を検討していることを明らかにしました。アメリカトランプ大統領「今は地上（への攻撃）を検討している。海上は完全に掌握できたからだ」アメリカのトランプ大統領は15日、ベネズエラの麻薬組織を標的にした地上攻撃を検討していることを明らかにしました。アメリカ軍はこれまでにベネズエラの麻薬運搬船だとする船を5回以上、海上で攻撃してきましたが、