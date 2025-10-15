「くも膜下出血」は、脳内のくも膜下腔と呼ばれる部位で起こる出血で、脳血管にできたこぶ（脳動脈瘤）が破裂し出血することで起こります。出血すると、突然の激しい頭痛や嘔吐といった症状に襲われ、そのまま意識を失うケースもあり、死亡率は約3割と高く、たとえ一命をとりとめたとしても半数近くの患者で半身まひや言語障害などの後遺症が残ってしまいます。発症する年齢は50〜70代が多いものの、20〜30代の若年層でも起こるこ