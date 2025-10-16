近本の勇気ある三盗が勝利をたぐり寄せた（C）産経新聞社「2025JERAクライマックスシリーズセ」のファイナルステージ（S）第1戦が10月15日に甲子園で行われ、リーグ王者の阪神が2位のDeNAに2−0の完封勝利。【CSファイナル解説】阪神が接戦もCS初勝利『打てなくても勝ち切る真の強さ』DeNAは6番山本の打順の変更が必要？日本ハムがレイエスの同点打もサヨナラ負け！玉井の悔やまれる一球を解説…【プロ野球】アドバンテ