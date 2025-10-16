東洋大学は関東大学サッカーリーグ１部の第16節で日本大学と対戦し、２−２で引き分けた。この試合で１年生ながらスタメンに名を連ねたのが、DF岡部タリクカナイ颯斗だ。187センチの長身とスピードを武器に名門・市立船橋高の最終ラインを支えた岡部は、今年度より東洋大に進学。トップチームで研鑽を積んでいる。大学リーグで前半戦から出番を掴んだ岡部は、今季の序盤を「とにかく必死にやって、ようやく相手に勝てるぐら