王国初撃破の反響は相当大きい。10月14日に開催された国際親善試合で、森保一監督が率いる日本代表はブラジル代表と東京スタジアムで対戦。前半に２点を先行されるも、後半に南野拓実、中村敬斗、上田綺世が得点し、それまで11敗２分（５得点35失点）と大の苦手にしていた天敵を３−２で打ち破った。大金星として世界中で結果が報じられるなか、中国メディア『捜狐』は「日本がブラジルに３−２で歴史的逆転勝利！アジアサッ